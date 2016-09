Autoknacker auf frischer Tat gefasst

Die Polizei hat am Freitag einen Mann festgenommen, als er auf einem Ausflugs-Parkplatz in Traunkirchen ein Auto aufbrach. Der 54-Jährige Linzer soll im Salzkammergut und in Salzburg zahlreiche Pkws geknackt und ausgeraubt haben.

Nach zahlreichen Einbrüchen auf Ausflugsparkplätzen im Seengebiet und vereinzelt aus in Salzburg rund um den Wolfgangsee begann die Polizei mit intensiver Überwachung. Denn nach einigen Vorfällen Anfang September zeigte sich ein Muster, nach dem der Täter vorging: Er war zu öffentlichen Parkplätzen gefahren und hatte die Autos von Wanderern ausspioniert. Wenn er in einem Wagen Wertgegenstände liegen sah, schlug er die Seitenscheibe ein, griff sich die Sachen und konnte unerkannt verschwinden lange bevor die Ausflügler wieder zum Parkplatz kamen.

Polizei OÖ

Beamten lagen auf der Lauer

Auf dem Parkplatz „Harrachberg“ bei Traunkirchen (Bezirk Gmunden) war der 54-jährige Linzer war um die Mittagszeit gerade dabei, mit einem Schraubenzieher ein Seitenfenster eines Autos einzuschlagen, als die Beamten auftauchten. Der Wagen des Beschuldigten war ein blauer VW Polo mit UU-Kennzeichen, der am 3. September einem Badegast am Linzer Pleschingersee gestohlen worden ist. Bei seiner Festnahme trug er eine vermutlich gestohlene schwarze Umhängetasche der Marke „Porsche Design“, so die Polizei.

Polizei sucht weitere Opfer

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seinen Lebensunterhalt seit seiner Haftentlassung im Juli des vergangenen Jahres der Beute aus geknackten Autos bestritt.

Deshalb wird von der Polizei Gmunden auch um Hinweise ersucht: Der Täter ist mit 1,92 Meter auffallend groß. Wer den Mann oder eines der Fahrzeuge – einen blauen VW Polo bzw. einen türkisblauen Citroen C3 - in der Vergangenheit in Zusammenhang mit den Taten beobachtete und weitere Opfer, möge sich bei der Polizei Gmunden, Telefonnummer 059133 4100, melden.