Theater des Kindes: „Heidi“ wieder im Programm

Mehr als 22.500 Kinder besuchten in der vergangenen Saison die Vorstellungen des Theater des Kindes in Linz. Der Publikumsrenner „Heidi“ wird auch in der neuen Saison gespielt; aber auch drei Uraufführungen.

„Heidi“, „Das vergessene Fest“ und „Die Sommernachtsträumer“ - das waren die Publikumsmagneten der vergangenen Saison, so die Verantwortlichen des Theaters. Jeweils mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche besuchten diese Produktionen. Platz eins war dabei „Heidi“ mit 3.494 – daher steht das Märchen von dem Waisenmädchen, das bei seinem Großvater in den Schweizer Bergen lebt auch in der neuen Saison auf dem Spielplan.

Theater des Kindes

Für Publikum ab drei Jahre

Neben vier weiteren Wiederaufnahmen von Lieblingsstücken wartet das Programm mit drei Uraufführungen und einer deutschsprachigen Erstaufführung auf. „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ ist ein Stück für das Publikum ab drei Jahre über die Freiheit, nicht immer perfekt sein zu müssen.

In der fantastischen Geschichte „Der zwölfte Elf Herr Zwölf“ für Leute ab fünf, besteht die kleine Amelie mit ihrem unsichtbaren Freund jede Menge Abenteuer. Für Volksschüler ist die Bühnenfassung von Adalbert Stifters „Bergkristall“ gedacht. Jens Raschke lieferte die Vorlage für eine österreichische Erstaufführung, die sich mit dem Thema Tod beschäftigt. „Schlafen Fische?“ heißt das Stück für das Publikum ab neun.

Theater auf Reisen

Auf Wunsch geht das Theaterensemble auch auf Reisen – in Schulen, Kindergärten oder zum Beispiel auf Stadtfeste. Nächste Woche ist das Theater zu Gast in München (Deutschland). Das Theater des Kindes ist im Oktober auch Bestandteil der Linzer Kinderkulturwochen sowie des Internationalen Theaterfestivals Schäxpir dann im Juni 2017.

