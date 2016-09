Autofahrer mit Axt bedroht

Mit einer Axt soll ein 19-jähriger Lenker in Wels einen 24-jährigen Autofahrer bedroht haben, nachdem ihm dieser ohne zu blinken den Vorrang genommen hatte.

Wie erst jetzt bekannt wurde, wollte der Autofahrer am Sonntag von einer Einfahrt auf die Straße fahren, als der unbekannte Lenker - ohne zu blinken - in die Einfahrt einbog. Der 24-Jährige deutete dem 19-Jährigen darauf mit der Hand. Darauf wendete dieser, fuhr dem 24-Jährigen nach und bedrohte ihn mit einer Axt in der Hand.

Axt wurde sichergestellt

Als der 24-Jährige im Gespräch einzulenken versuchte, soll der unbekannte Lenker laut Polizei gesagt haben, dass ihm alles „wurscht sei“. Die Polizei konnte den Welser bereits ausforschen und bei ihm eine Axt sicherstellen. Er wird angezeigt.