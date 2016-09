Schwierige Besetzung der Uniklinik-Lehrstühle

Eine Absage, eine Zusage - so laufen derzeit die Verhandlungen um die neuen Lehrstühle am Kepler Universitätsklinikum. Geschäftsführung und Rektor betonen, dass es für das neue Kepler Klinikum nicht schlechter läuft als an anderen Unikliniken.

Berufungen von neuen Professoren und künftigen Lehrstuhlinhabern gestalten sich als Wechselbad. Soeben hat Siegfried Priglinger, Wunschkandidat des Kepler Universitätsklinikums für den Lehrstuhl für Augenheilkunde definitiv abgesagt. Er gehe nach München, wo ihm als Chef der Augenklinik allein acht Millionen Euro für den Umbau zur Verfügung stehen, während in Linz die von ihm erwarteten drei Millionen für die Aufrüstung des Augen-Operationssaales als unerfüllbar gelten, hieß es. Das Laserzentrum samt Ordination will Siegfried Priglinger aber ungeachtet der Münchner Zukunft in Linz belassen.

Herzchirurgie: Andreas Zierer

Besser sieht es da für die Herzchirurgie aus, die vom gebürtigen Welser Andreas Zierer übernommen wird, er kommt nach 25 Jahren aus Deutschland zurück und ist spezialisiert auf Aorta-Chirurgie. Ob er mit dem Wunsch kommt eine eigene Intensivstation zu eröffnen, wie an deutschen Kliniken üblich, ist offen. Jedenfalls wird Zierer die Herzchirurgie Wels wie geplant mitübernehmen.

privat

HNO Nicole Rotter, Neurochirurgie Andreas Gruber

Für den HNO Lehrstuhl (Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten) konnte Nicole Rotter von der Klinik Ulm gewonnen werden. Die 46-jährige, gebürtige Münchnerin will neue Behandlungsmethoden der Implantat- und Tumorchirurgie in Linz etablieren. Die Neurochirurgie wird der 48-jährige Andreas Gruber von der Uniklinik Wien übernehmen. Gruber ist seit 20 Jahren in der Neurochirurgie tätig und forscht im Bereich der neurochiurgischen Intesivmedizin und der Hirngefäßchirurgie (laut Presseaussendung des Kepler Universitätsklinikums).

Deutsche Kliniken zahlen doppelt soviel

Unbesetzt sind nach wie vor die Lehrstühle für Psychiatrie und Pathologie, wobei die Pathologie als am schwierigsten zu besetzen gilt. Und deutsche Kliniken zahlen ihren Professoren doppelt so hohe Gehälter. Die Lehre wird in Linz durch noch ausstehende Berufungen aber nicht gefährdet sein, dazu sind ohnehin unabhängig von der Besetzung des Lehrstuhls in den Linzer Spitälern ausgewiesene Universitätsprofessoren zur Stelle.

Sowohl im Rektorat als auch im Universitätsklinikum selbst weiß man aber, dass die neue innovative Medizin kompliziertere Leistungen anbieten wird und das alles auch zu einem höheren Preis. Mehrkosten und höhere Abgänge sind zu erwarten.

Johannes Jetschgo / ooe.ORF.at

Link: