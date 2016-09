Alkolenker prallte gegen Geländer

Ein 19-jähriger Führerscheinneuling ist am Wochenende mitten in Braunau gegen ein Stiegengeländer in der Nähe des Finanzamtes geprallt. Er hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut.

Der 19-jährige Lenker war gegen 7.30 Uhr mit vier Insassen auf der Simbacher Straße stadtauswärts unterwegs. Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr beim Braunauer Finanzamt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über einen Randstein, rammte einen Müllcontainer und durchbrach ein Stiegengeländer.

Wagen saß auf Stiegenabgang auf

Der Wagen kam auf dem Stiegenabgang erst auf der Kante einer Stufe zum Stillstand, weil er mit seinem Wagen aufsaß. Der 19-Jährige blieb unverletzt, auch seine vier Freunde die mitfuhren, blieben unversehrt. Laut Polizei hatte der junge Innviertler 1,9 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.