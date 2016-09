Brucknerfest in Linz eröffnet

Mit einer sehr persönlich gehaltenen Rede hat die Schauspielerin Senta Berger am Sonntag bei der Eröffnung des Linzer Brucknerfestes das Publikum berührt. Einleitende Worte hielt außerdem der frühere Brundespräsident Heinz Firscher.

In der Eröffnungsrede erinnerte Senta Berger an den „schrecklichen Krieg“ im zerbombten Wien, als sie mit ihrer Mutter und ihren Großeltern verschüttet war und an die aus der Not geborenen Gemeinschaft. Und dass auch sie wahrscheinlich geflohen wären, wenn der Krieg noch weiter gewütet hätte. Eine emotionale Rede, die auch durch den aktuellen Anlass das Publikum berührte.

Die 75-jährige Schauspielerin und Filmproduzentin Senta Berger wurde heuer als Gastrednerin engagiert. Sie folgte Iris Berben nach, die im Vorjahr die Eröffnungsrede hielt. Berger gilt als eine Grande Dame des Schauspiels. Ihre Karriere führte die gebürtige Wienerin und Wahl-Münchnerin bis nach Hollywood, wo sie mit Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Kirk Douglas und John Wayne drehte.

Die Rede von Senta Berger in Gesamtlänge zum Nachhören:

Fischer: „Trotz Pannen wählen“

Zuvor nahm Heinz Fischer, Bundespräsident außer Dienst, der mit Senta Berger in die gleiche Volksschule gegangen ist, seine Rede zum Anlass um die jüngsten Turbulenzen rund um die Bundespräsidenten anzusprechen. Trotz Pannen warnte der frühere Bundespräsident davor, nun in Zynismus zu fliehen und das Vertrauen in die Demokratie zu verlieren. Jetzt solle man „die Zähne zusammenbeißen und erst recht zur Wahl zu gehen“. In seinen Augen sei der Sinn einer Wiederholungswahl nicht die Korrektur des Wählerwillens, sondern die des Verfahrensfehlers. Daraus würde er auch seine Konsequenzen ziehen und „nicht zum Wechselwähler“ werden.

Die vollständige Rede von dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer können Sie hier nachhören:

Pühringer lobte Austausch mit Südkorea

Vor dem Festpublikum sprach Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP), der als Kulturreferent auf die enorme internationale Bedeutung des Brucknerfestivals hinwies. Der kulturelle Austausch mit dem diesjährigen Partnerland Südkorea sei „der Nährboden, der Oberösterreich für die Weiterentwicklung des Kultur- und Wirtschaftsstandortes.“ Weiters sprach Pühringer die Kluft zwischen der Innen- und Außensicht auf Europa an. Als Kontinent der Zukunft von den Flüchtlingen gesehen, würden immer mehr existenzielle Ängste seine Bewohner bestimmen, „Ängste, die es ernst zu nehmen gilt“, so der Landeshauptmann. Der „Kitt Kultur, der kulturelle Austausch, kann bei der Integration vieles leisten“. Das Brucknerfest mit seinem Motto „nah und fern“ sowie sein heuriges Partnerland Südkorea stehe dafür Pate. Voraussetzung für ein Gelingen sei die Zusammenarbeit, „was auch ein Aufruf an die Bundesregierung ist“, meinte Pühringer Richtung Wien.

Einleitende Worte hielten außerdem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP). Auch ein Vertreter des Partnerlandes Südkorea sprach Begrüßungsworte.

Vielseitige Musik-Produktionen

Beim diesjährigen Brucknerfest stehen die künstlerischen Kontakte zu Südkorea im Mittelpunkt. Mehr dazu in „Brucknerfest: Südkorea als Partnerland“

Das siebenwöchige Internationale Brucknerfest kooperiert erneut mit mehreren heimischen Kultur-Anbietern. Das Musiktheater bringt „Falstaff“ von Verdi auf die Bühne, die Bruckner Universität steuert die 1942 im KZ Theresienstadt entstandene Oper „Der Kaiser von Atlantis“ bei. Mit Mozarts „Cosi fan tutte“ durch die Sommerakademie der Wiener Philharmoniker, Tschaikowskys „Eugen Onegin“ als Gastspiel der Kolobov Novaya Opera Moskau und die Kammeroper „Solaris“ von Michael Obst ebenfalls im Musiktheater scheinen gleich fünf Opernproduktionen im Programm auf.

