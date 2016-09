Gefährliche Köder für Hunde verteilt

Gefährliche Tierköder hat ein Unbekannter in Prambachkirchen (Bezirk Eferding) ausgelegt. In der Nacht auf Donnerstag wurden in einem eingezäunten Privatgelände mehrere mit Schrauben gespickte Wurststücke verteilt.

In der Nacht auf Donnerstag muss die Aktion des Tierquälers in Prambachkirchen erfolgt sein. Das 33-jährige Herrchen der beiden Hunde fand insgesamt sechs Wurststücke in der Länge von rund vier Zentimetern.

Metallschrauben in Köder

In drei Köder befanden sich Metallschrauben. Ein zehn Monate alter Schäferhund war in einem Zwinger und konnte damit die Präparate nicht erreichen. Ob der freilaufende dreijährige Beagle etwas erwischt hat, soll der Tierarzt klären. Von dem unbekannten Tierhasser fehlt noch jede Spur