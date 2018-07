Oberösterreich erfüllt Flüchtlingsquote

Oberösterreich erfüllt die Flüchtlingsquote zu 99,9 Prozent. Das zeigen aktuelle Daten zur Grundversorgung von Asylsuchenden. Die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Österreichs ist aber nicht ausgewogen.

Wien hat zu viele Flüchtlinge, die meisten Bundesländer zu wenige und Oberösterreich ziemlich genau so viele wie vorgeschrieben. Derzeit leben in Oberösterreich rund 8.800 Flüchtlinge in Grundversorgung, heißt es aus dem Büro von Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne). Damit erfüllt Oberösterreich seine Quote zu fast 100 Prozent.

Ein Drittel der Flüchtlinge lebt in Wien

Wien hat zu viele Flüchtlinge, über 17.500 Menschen in der Grundversorgung bedeuten eine Quotenerfüllung von 160 Prozent. Dementsprechend haben alle weiteren Bundesländer zu wenige Flüchtlinge. Oberösterreichs Nachbarn Salzburg und Niederösterreich etwa erfüllen die Quote nur zu 74 Prozent. Insgesamt sind über 51.100 Flüchtlinge in ganz Österreich derzeit in der Grundversorgung. Dieser Wert liegt deutlich unter dem der vergangenen Jahre. Zum Vergleich: 2016 war man bei rund 90.000 Fällen gelegen.