Mariendom ist zweithöchste Kirche

Der Mariendom in Linz ist doch nicht die höchste Kirche Österreichs. Das hat die digitale Vermessung mit einer Drohne ergeben. Vermutet wurde zuletzt, dass der Linzer Dom doch höher ist als der Wiener Stephansdom.

Am Ende fehlen also doch 1,7 Meter. Der Mariendom in Linz bleibt damit zweithöchste Kirche Österreichs, das hat die digitale Vermessung mit einer Drohne vor etwas mehr als zwei Wochen jetzt ergeben. Der Dombaumeister hatte damals vermutet, dass durch eine bauliche Abänderung oben beim Kreuz, der Mariendom vielleicht höher sein könnte als bisher angenommen.

Mariendom misst 134,69 Meter

Vom Boden bis zum Ende des Kupferkreuzes misst der Linzer Mariendom 134,69 Meter. Der Wiener Stephansdom ist knapp zwei Meter höher. In Linz wurde nachgemessen, weil der Turmspitz dringend saniert werden muss. Eine Drohne schwirrte daher rund um den Kirchturm und fotografierte ihn unzählige Male, damit man alle Stellen findet, die ausgebessert werden müssen.

100 Jahre alte Fugen müssen erneuert werden

Laut der Kirche müssen vor allem die über 100 Jahre alten Fugen erneuert werden. Das wird nächstes Jahr ab Februar erledigt. Den Titel größte Kirche Österreichs hält der Mariendom übrigens nach wie vor, er ist so groß wie ein halbes Fußballfeld.

