Mehr Unfälle mit Kindern in den Ferien

Die Ferienmonate sind für Kinder im Straßenverkehr die gefährlichste Zeit. Im Juli und August liege die Unfallzahl mit Kindern ein Drittel über dem Durchschnitt, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

111 Kinder sind im Vorjahr in den Monaten Juli und August bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 wurden 484 Kinder bei Unfällen verletzt. Damit ist diese Zeit für Kinder die gefährlichste des Jahres, so der Verkehrsclub Österreich.

Viele Unfälle in der Freizeit

79 Prozent der Verkehrsunfälle mit Kindern sind im Vorjahr laut Verkehrsclub Österreich nicht auf dem Schulweg, sondern in der Freizeit passiert. Vier von zehn Kindern wurden als Mitfahrende im Auto verletzt.

Mehr Kontrollen gefordert

Der Verkehrsclub fordert nun verstärkte Kontrollen, um Familien und andere Verkehrsteilnehmer vor Rasern, Dränglern und betrunkenen Lenkern besser zu schützen. Es sei besonders wichtig, aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren, wenn Kinder im Auto seien. Gerade in den Wohngebieten sowie rund um Spielplätze und Freizeiteinrichtungen sei zudem eine Verkehrsberuhigung für die Sicherheit von Kindern zentral.

Auch die Mottos „Don’t Drink and Drive“ sowie „Don’t Phone and Drive“ seien zu berücksichtigen, so Markus Gansterer vom Verkehrsclub. Alkohol und Handy hätten am Steuer also nichts verloren. Außerdem sei es nötig, das öffentliche Verkehrsangebot auch in der Ferienzeit zu verbessern.

