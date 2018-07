Neuer Pilotlehrgang „Junge Pflege“

In Oberösterreich werden in den nächsten sieben Jahren rund 1.600 zusätzliche Kräfte in der Altenpflege benötigt. Ab Herbst wird es deshalb einen dreijährigen Pilotlehrgang „Junge Pflege“ für Schulabgänger geben.

Bisher konnte man erst ab 17 Jahren in die Altenbetreuungsberufe einstiegen, viele der Schulabgänger hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine andere Ausbildung gewählt, und waren für den Pflegebereich verloren. Laut Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) soll es nun aber eine mehrjährige Pflegeausbildung bereits für die 15- und 16-Jährigen geben. Der Pilot-Lehrgang „Junge Pflege“ soll einen Einblick in die Betreuung älterer Menschen bieten, sowie grundlegende Kompetenzen in Sozialbereich und Kommunikation vermitteln und Theorie und Praxis miteinander verbinden.

„Nicht genügend Ressourcen für eigenen Lehrberuf“

Mit kommendem Herbst/Winter soll ein dreijähriger Pilotlehrgang starten, ab Frühjahr 2019 sind dann weitere Lehrgänge in drei- oder vierjähriger Form geplant. Ab dem 1. September können sich Interessierte an die Altenbetreuungsschule des Landes OÖ wenden. Für die Einführung eines eigenen Lehrberufs Pflege sieht Gerstorfer derzeit keine ausreichenden Ressourcen in den Alten- und Pflegeheimen. Außerdem gebe es ein EU-weites Übereinkommen, wonach die Arbeit am Pflegebett erst im Alter von 17 Jahren beginnen solle, weil der Umgang mit schwer erkrankten und sterbenden Menschen für Jugendliche zu belastend sei.

ÖVP und FPÖ für eigenen Lehrberuf Pflege

Die ÖVP spreche sich dennoch für einen eigenen Lehrberuf Pflege aus, so deren Landesgeschäftsführer und Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer. Die Vorschläge würden am Tisch liegen und sollten im Rahmen eines großen Herbstschwerpunktes erarbeitet werden. Und für den freiheitlichen Klubobmann Herwig Mahr ist der Pilotlehrgang von Gerstorfer - wie er sagte - grundsätzlich begrüßenswert und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Maßnahme sei aber nicht ausreichend, auch er spricht sich für eine Pflege-Lehre aus.

