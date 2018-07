Brucellose: „Unsicherheit am schlimmsten“

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass vier Menschen mit der seltenen Rinderkrankheit Brucellose infiziert wurden, ist die Verunsicherung im Bezirk Rohrbach groß. Eines der Opfer sprach über den Verlauf der Krankheit.

Seit acht Jahren betreute Tierarzt Karl Püspök die Rinder des betroffenen Landwirts im Bezirk Rohrbach. Schon seit vergangenem Herbst gab es Probleme. Immer wieder waren Kälber zu früh zur Welt gekommen oder sind direkt nach der Geburt verendet, ohne dass die Ursache gefunden werden konnte.

Fieberschübe und Erschöpfung

Dann verschlechterte sich im Mai auch Karl Püspöks Gesundheitszustand. Er litt unter Fieberschüben bis zu 40 Grad, Nachtschweiß und Erschöpfung. An Brucellose habe er nicht gedacht. Die Krankheit ist seit 30 Jahren nicht mehr in Oberösterreich aufgetreten. „Am schlimmsten waren die Tage der Unsicherheit im Krankenhaus bis zur Diagnose. Es wurden ja auch alle möglichen anderen Krankheiten wie Leukämie vermutet“, so Püspök.

Ursache bleibt Rätsel

Nach zwei Wochen Behandlung konnte Karl Püspök im Juni aus dem Spital entlassen werden, mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung. Doch die Verunsicherung ist noch immer groß, deshalb wünscht sich Püspök - gerade in der Region - mehr Aufklärung unter den Landwirten: „Aufklärung, wie man sich bestmöglich gegen die Krankheit schützen kann, welche Hygienemaßnahmen für die betroffenen Personen sinnvoll sind“, denn: „Nach meinem Wissen ist das bisher nicht gemacht worden.“ Ein Rätsel bleibt weiterhin der Auslöser der Krankheit.

