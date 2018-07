Biber attackieren Hunde an der Donau

Warnung vor dem Biber: Mehrere Hundebesitzer berichten, dass Biber ihre Tiere entlang der Donau attackierten. Biber dürften dort am Wasser Nester gebaut haben und ihre Jungen - wenn nötig - verteidigen.

Vor drei Tagen soll es zu der Biber-Attacke gekommen sein: Bei der Voest-Brücke habe sie ihren Dalmatiner Sezo auf der Freilauffläche zum Wasser laufen lassen, so eine Hundebesitzerin gegenüber dem ORF Oberösterreich. Dann hörte sie ihren Hund vor Schmerz jaulen. Er wurde plötzlich von einem Biber attackiert und an der Pfote verletzt. Offenbar wollte der Biber seine Jungen schützen, vermutet die Hundehalterin.

Monika Eder-Trenkwalder

Magistrat: Offene Wasserstellen meiden

Von Erlebnissen wie diesen würden auch andere Hundebesitzer berichten. Die zuständige Abteilung im Magistrat Linz bestätigt, dass die Biber gerade Junge bekommen haben. Von aggressiven Attacken wisse man aber nichts. Die Experten empfehlen, die Hunde an die Leine zu nehmen oder nur an Stellen zu lassen, die offen ins Wasser reichen und damit keine Bibernester sind.

Beschilderung oder Absperrungen möglich

Im Magistrat Linz will man das Biber-Problem am Mittwoch in einer Sitzung thematisieren und auch über Beschilderungen oder Absperrungen nachdenken.