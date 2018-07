AEC visualisiert Augenchirurgie

Ein ungewöhnliches Service bietet die Augenklinik des Kepler Uni-Klinikums am Mittwoch an. Sie nutzt das Ars Electronica Center, um die vielfältigen Möglichkeiten des Grauen-Star-Eingriffs im Großformat darzustellen und zu erklären.

Viele Menschen ab 65 unterziehen sich einer Operation des Grauen Stars, um die Trübung ihrer Augenlinse zu beheben. Immerhin 4.500-mal wird am Keplerklinikum jährlich der Graue Star operiert, so Klinikvorstand Matthias Bolz: „Es ist eine der häufigsten Operationen weltweit. Auch wenn Patienten zu uns kommen und im Aufklärungsgespräch informiert werden, gibt es trotzdem immer noch Fragen. Auf diese kann man in Ruhe in dem einstündigen Vortrag eingehen.“

Anmeldung notwendig

Für die Teilnahme an der kostenlosen Infoveranstaltung der Augenklinik im Deep Space des AEC am Mittwoch um 19.00 Uhr ist eine Anmeldung über die Homepage des Keplerklinikums notwendig. Im Herbst werden noch drei weitere Informationsveranstaltungen zum Grauen Star angeboten.

