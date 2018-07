Verletzte bei Attacke während WM-Übertragung

Während der Fernsehübertragung des Fußball-WM-Endspiels am Sonntagabend in einem Lokal in Wels wurden der Wirt und mehrere Gäste mit Pfefferspray attackiert. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Während der Übertragung des WM-Finales kamen drei Männer in das Gasthaus, in dem sich an die 15 Personen aufhielten. Kurz danach schlugen zwei von ihnen - ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger - mit ihren Fäusten auf den 36-jährigen Wirt ein. Der Jüngere versprühte außerdem Pfefferspray. Dann flüchtete das Trio, kam aber nicht weit.

Verletzte durch Pfefferspray

Die Polizei griff die Männer wenig später auf. Bei dem Angriff wurden durch den Pfefferspray neben dem Gastwirt auch noch drei weitere Personen verletzt.