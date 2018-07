Innovationsforum während der Ars Electronica

Wissenschaft und Kunst hätten enormes Potential, die Wirtschaft mit Impulsen zu bereichern, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer bei der Präsentation des Innovationsforums der Ars Electronica in der Linzer Post-City.

Einen ganzen Tag lang widmet sich die Ars Electronica, das internationale Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, der Wirtschaft. Am 6. September sind Wirtschaftstreibende aus Oberösterreich eingeladen, sich mit verschiedenen Aspekten von Normabweichungen und mit dem Innovationspotential von Fehlern zu befassen.

Konstruktive Fehlerkultur im Fokus

Die Teilnahme an der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit von Ars Electronica und Wirtschaftskammer Oberösterreich entstanden ist, ist kostenlos. Die Vortragenden werden den Fokus auf eine konstruktive Fehlerkultur legen. Auch die Ars Electronica wird sich in diesem Jahr mit der Fehlerkultur auseinandersetzen.

