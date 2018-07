Großflächiger Stromausfall in Linz

Ein Brand einer Schaltzentrale in einem Umspannwerk der Linz AG hat in der Innenstadt einen großflächigen Stromausfall ausgelöst. Betroffen war der Bereich von der Landstraße bis zum Hafen und der Blumau

In einer Schaltzentrale des Umspannwerkes Linz-Mitte fing Montagvormittag ein Schaltelement in der Größe einer Telefonzelle Feuer. Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr, die wegen des dichten Rauchs mit Atemschutzmasken in das Umspannwerk vordringen mussten, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

6.600 Stromabnehmer betroffen

Von dem Stromausfall waren rund 6.600 Haushalte und Betriebe im Bereich von der Landstraße bis zum Hafen und der Blumau betroffen. Um 13.10 Uhr war laut Linz AG die Stromversorgung im betroffenen Bereich wieder hergestellt.

Link: