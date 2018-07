Vereitelte Entführung in Steyr

Die Polizei hat am Samstag in Steyr offenbar eine Entführung vereitelt. Ein Pärchen hatte einen 17-Jährigen mit einem Baseballschläger und einer Pistole bedroht, in ein Auto gedrängt und raste dann mit ihm davon.

Zeugen, die den Vorfall beim Stadtbad beobachtet hatten, alarmierten sofort die Polizei. Nach kurzer Fahndung entdeckte die Polizei das Auto auf der Reederbrücke, wenige Zeit später konnte das Fahrzeug bei der Abfahrt Rennbahnweg aufgehalten werden. Zwei Personen wurden festgenommen und der 17-Jährige wieder befreit.

Streit um offene Schulden

Nach ersten Informationen dürfte es sich um einen Streit um offene Schulden gehandelt haben. Einvernahmen am Montag sollen weiteres Licht in die Angelegenheit bringen.