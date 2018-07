Suche nach vermisstem Rennradfahrer

Von einem Niederösterreicher, der auf einem Rennrad quer durch Oberösterreich unterwegs war, fehlt seit Samstagvormittag jede Spur. Der 46-Jährige war in Horn losgefahren, allerdings kam er nie an seinem Ziel Mondsee an.

Ob der vermisste 46-Jährige einen Unfall hatte oder aus gesundheitlichen Gründen nicht ans Ziel kam, ist derzeit völlig ungewiss. Die Suche der Polizei und die Nachfragen in allen Krankenhäusern entlang der Strecke von Horn nach Mondsee waren bisher erfolglos.

privat

Am Samstag um 10.00 Uhr verliert sich die Spur des Radfahrers. Seine Frau sah ihn zu diesem Zeitpunkt das letzte Mal. Die Familie fuhr dann mit dem Auto Richtung Mondsee vor und wartete dort auf den 46-Jährigen. Der Hobbysportler kam aber nie an sein Ziel.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zum Verbleib des Mannes, der mit einem schwarz-grünen Rad-Dress unterwegs war. Einen Ausweis hatte er nicht bei sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, bzw. die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059 133 4167 entgegen.