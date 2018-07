Betrunkener Lenker mit Auto überschlagen

Weil sie sich betrunken hinter das Steuer gesetzt hatten, haben am Wochenende Autofahrer mehrere Unfälle verursacht. In Wels überschlug sich das Auto eines 22-Jährigen. Eine Alkofahrt endete im Innviertel an einer Friedhofsmauer.

Ein 35-jähriger Innviertler war mit zwei Freunden um 4.00 Uhr Sonntagfrüh auf der Mauerkirchner Straße in Moosbach unterwegs, als sein Wagen plötzlich ins Schleudern kam. Er verlor die Kontrolle und krachte in die Friedhofsmauer. Drei Männer sind bei dem Anprall verletzt worden und waren laut Polizei betrunken.

Gleichzeitig verlor im Welser Stadtteil Lichtenegg ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. Er lenkte auf der Maria-Theresien-Straße seinen Wagen zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Auto. Sein Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-Jährige hatte laut Polizei 1,7 Promille und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.