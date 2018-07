Linzer Fußballstar bei WM-Finale

Auch wenn Österreich nicht in der Fußball-WM vertreten ist, im Finale am Sonntag kommt ein gebürtiger Oberösterreicher zum Zug. Begonnen hat alles für Mateo Kovacic am Stadtrand von Linz.

TV-Hinweis: Live-Bericht vom Finale in „Oberösterreich heute“, 19.00 Uhr ORF2

Bei der Fußball-WM in Russland schlägt das Herz des gebürtigen 24-jährigen Linzers für Kroatien. Die große Karriere des Buben bosnisch-kroatischer Eltern hatte ihren Startschuss in Linz.

Als Bub spielt Kovacic in Linz bei Askö Ebelsberg und gewinnt mit der Sporthauptschule Kleinmünchen die Schülerliga.

Mit 13 Jahren wechselte Mateo Kovacic vom Lask-Nachwuchs zu Dynamo Zagreb. Weiter ging es zu Inter Mailand und schließlich vor drei Jahren zu Real Madrid. Seit Sommer 2015 spielt Kovacic beim spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Regelmäßige Elternbesuche in Pasching

Mateo Kovacic kommt bei Real Madrid regelmäßig zum Einsatz, wird spanischer Meister und gewinnt mit dem Star-Ensemble dreimal die Champions-League. Bis 2021 läuft dort der Vertrag von Kovacic.

Privat

Freunde bezeichnen ihn als bescheiden, ganz ohne Allüren. Noch immer besucht der 24-Jährige regelmäßig seine Eltern in Pasching. Und wann immer möglich, geht er in Leonding zum Friseur, wo dem Fußball-Profi ein Freund aus der Jugendzeit die Haare schneidet.