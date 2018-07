Radfahrer überrollt und schwer verletzt

Wegen eines Unfalls müssen sich am Montag zwei Autofahrer vor Gericht verantworten. Ein 25-jähriger Radfahrer wurde in Hofkirchen an der Trattnachach (Bezirk Grieskirchen) von den Autos angefahren und schwer verletzt.

Als es im vergangenen November zu dem schweren Unfall kam, saß einer der Autolenker betrunken hinter dem Steuer. Der 24-Jährige hatte 1,7 Promille im Blut. Der Autofahrer war hinter dem Radler auf der Rieder Bundesstraße von Rottenbach in Richtung Grieskirchen unterwegs.

Von zweitem Auto überrollt

In der Dunkelheit soll er den 25-Jährigen und sein Fahrrad übersehen haben. Das Auto erfasste den Radler von hinten. Der 25-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und auch noch von einem entgegenkommenden Auto überrollt.

Radfahrer noch nicht gesund

Dieses wurde von einem 27-Jährigen gelenkt, der laut Anklage zu spät reagiert habe und deshalb den 25-Jährigen überfahren haben soll. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer so schwere Kopf- und Wirbelverletzungen, dass er immer noch an den gesundheitlichen Folgen leide, so der Vorwurf.