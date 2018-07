17-Jährige von Polizisten gerettet

Eine Jugendliche soll am Linzer Hauptbahnhof am Samstag von einem jungen Mann bedrängt und sexuell genötigt worden sein. Die 17-Jährige konnte von Beamten bei einer Polizeikontrolle gerettet werden.

Die 17-jährige Linzerin soll am Hauptbahnhof von zwei jungen Männern aus Afghanistan angesprochen und in eine dunkle Ecke des Bahnhofs gedrängt worden sein. Einer der Männer, ein 21-Jähriger, soll ihr unter den Rock gegriffen und sie berührt haben. Die Jugendliche machte klar, dass sie das nicht will und versuchte sich zu wehren. Ihre Rettung kam durch Polizisten. Kurz nach der mutmaßlichen Tat kontrollierten Beamten die beiden Männer und die 17-Jährige.

21-Jähriger festgenommen

Dabei signalisierte das Mädchen den Polizisten, dass sie Hilfe brauche. Sie hatte heimlich eine Textnachricht auf ihrem Handy getippt, die sie den Beamten zeigte. Diese reagierten sofort und nahmen alle drei schließlich zur Polizeiinspektion mit. Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachtes der sexuellen Nötigung festgenommen und in das Linzer Polizeigefängnis eingeliefert.

Mädchen in Auwiesen begrapscht

Eine ebenfalls 17-Jährige wurde in Linz Auwiesen von einem unbekannten Mann attackiert. Er hatte sie Samstagfrüh auf dem Heimweg von hinten gepackt und begrapscht. Die Jugendliche konnte sich wehren und nach Hause laufen. Die Ermittlungen laufen. Gesucht wird nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit heller Haut und dunklen Haaren.