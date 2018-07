Langes Warten am Reisewochenende

Der Reisewochenende führte in Oberösterreich am Samstag zu langen Staus und Wartezeiten. Auch am Sonntag werden Autofahrer wieder viel Geduld beweisen müssen.

Vor allem jene Lenker, die auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs sind. Vor mehreren Tunneln, die sich als Nadelöhre erwiesen, gab es über Stunden hinweg Blockabfertigung, sagt die Autobahnpolizei. Auch auf der Ausweichstrecke der B138, ging es im Raum Kirchdorf an der Krems zeitweise kaum etwas voran.

Entspannung erst nächste Woche

Zu Verzögerungen kam es auch bei der Ausreise nach Deutschland. Dort stockte es nach dem Autobahngrenzübergang Suben. Auch am Sonntag kann es auf den Reiserouten zu weiteren Staus kommen.

ORF

Es sei bzw. werde das bisher stärkste Reisewochenende des Sommers, hieß es. ORF-Verkehrsservice und die Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC warnen vor zahlreiche Behinderungen, nicht nur wegen des starken Verkehrsaufkommens, sondern auch der zahlreichen Sommerbaustellen und mehrerer Unfälle in ganz Österreich. Mehr dazu in: „Bisher stärkstes Reisewochenende“ (news.ORF.at)

Entspannung wird laut Verkehrsservice erst ab kommenden Donnerstag erwartet. Dann wird die Baustelle auf der A9 bei Inzersdorf für sechs Wochen lang abgebaut, damit es dort nicht zu so langen Staus kommt.