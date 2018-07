Public Viewing Bilanz vor WM-Finale

Viele Fußballfans werden sich das WM-Finale am Sonntag im Freien bei den vielen Public Viewings ansehen. In der ORF-Fanarena in Wels am Minoritenplatz zieht man jetzt schon eine positive Bilanz.

Die meisten Zuschauer am Welser Minoritenplatz zog das Spiel der Kroaten am Donnerstag an, sagt Peter Jungreitmair vom Wels-Marketing. Rund 1.000 Fans fieberten mit: „Eine derartige Stimmung hab ich bisher nur bei der letzten Europa-Meisterschaft bei den Österreich-Spielen erlebt“, so Jungreitmair.

Im Schnitt 400 Zuschauer

Beim Finale am Sonntag wird der Platz wohl wieder in kroatisches weiß-rot getaucht. Aber auch alle anderen der insgesamt 64 Spiele lockten die Fußballfans an. Im Schnitt sammelten sich am Minoriten-Platz in Wels pro Spiel bis zu 400 Zuschauer. Und das, obwohl Österreich gar nicht bei der WM mitgespielt hatte, bilanziert Jungreitmair.