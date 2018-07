Alkolenker täuschte Diebstahl vor

Dass er betrunken und ohne Führerschein einen Unfall gebaut hatte, wollte ein 25-jähriger vor der Polizei vertuschen. Er gab vor, dass sein Auto gestohlen worden sei. Ein Zeuge überführte ihn nun aber doch.

Am Donnerstag fuhr der 25-Jährige in Sankt Valentin gegen einen Hochspannungsmast. Laut Polizei kam er von einer Feier in Enns. Dass er betrunken war, wollte der Lenker vertuschen: Von einem Freund ließ er sich an der Unfallstelle abholen und meldete das Auto als gestohlen.

Blaue Flecken an Schulter entdeckt

Nach mehreren Medienberichten über den vermeintlichen Unfall meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er habe an der Unfallstelle einen Mann gesehen und ihn gefragt, ob er Hilfe brauche. Dieser habe verneint. Der Zeuge konnte den Mann beschreiben. Diese Personenbeschreibung passte genau auf den 25-Jährigen, der ja angab, sein Auto sei gestohlen und er sei nicht gefahren.

Als ihn die Polizei mit der Personenbeschreibung konfrontierte, entdeckten sie einige blauen Flecken an seiner Schulter. Dann gab er seinen Vertuschungsversuch doch zu. Er wird angezeigt.