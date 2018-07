Elf Wespennester in Dachboden entfernt

Zwei Stunden lang hat die Feuerwehr Altmünster in einem Dachboden gewerkt. Die Einsatzkräfte mussten insgesamt elf Wespennester aus dem Wohnhaus entfernen.

Die Hausbewohnerin hatte in der Nacht auf Freitag Alarm geschlagen, weil sie von einer Wespe in ihrem Schlafzimmer gestochen wurde. Die Altmünsterin vermutete ein Wespennest in ihrem Dachboden. Die Feuerwehr Altmünster rückte am Nachmittag an. Der Fund am Dachboden schlug dann selbst den internen Rekord an Wespen-Einsätzen, sagt Einsatzleiter Markus Gruber.

ff altmünster

Nicht weniger als elf Wespennester mussten die Kameraden entfernen. Mit Schutzanzügen werkte die Feuerwehr zwei Stunden lang auf dem Dachboden.

ff altmünster

„Es hatte sicherlich 30 Grad, aber die Hausbesitzer haben uns dankenswerter Weise sofort mit kühlen Getränken versorgt“, schilderte Einsatzleiter Gruber.