Mountainbike-Trophy als Tourismusfaktor

Die Mountainbike-Trophy an diesem Wochenende in Bad Goisern sichert im Salzkammergut Arbeitsplätze und Einnahmen. Laut Veranstalter können so künftige Stammgäste für die eher schwache Nebensaison gewonnen werden.

Mit 20.000 Besuchern und 5.000 Sportlern wurde die Mountainbike-Trophy zu einer der größten Sportveranstaltungen im Salzkammergut. Von Bad Ischl bis Bad Aussee seien schon fast alle Betten besetzt, so Heinz Gressenbauer vom OÖ Tourismus im Vorfeld des Wettkampfwochenendes. Zum wirtschaftlichen Faktor komme auch ein Imagefaktor, „wenn 5.000 Starter aus 40 Nationen kommen, dann verbreiten diese natürlich das gute Mountainbike-Gebiet im Salzkammergut in die ganze Welt“.

Joachim Gamsjäger

Wichtige freiwillige Helfer

Über 1.000 Männer und Frauen helfen, das Großereignis über die Bühne zu bringen. „Das Großartige daran ist, dass sie freiwillig mitarbeiten – ohne sie wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich“, so Gressenbauer im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

In insgesamt sieben Wettkämpfen starten die Mountainbiker, die ersten stiegen bereits um 5.00 Uhr auf dem Marktplatz von Bad Goisern in die Pedale für die Königsdistanz: 210 Kilometer durch Wald und Feld und über laut Veranstaltungsplan 7.119 Höhenmeter. Darüber hinaus können die Sportler aus sechs Wettkampfstrecken wählen. Eine Bike-Messe mit über 90 Ausstellern und Unterhaltungsprogramm für die jungen und jungegeblienen Zuschauer runden den sportlichen Event ab.

