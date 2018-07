Lecke Gasleitung in Schärdinger Innenstadt

In Schärding ist zu Freitagmittag ein Leck in einer der Hauptgasleitungen in der Innenstadt festgestellt worden. Der Bereich musste sofort gesperrt, das Leck abgedichtet werden, denn zumindest im Bereich der lecken Gasleitung bestand vorübergehend Explosionsgefahr.

Die regelmäßigen Routinemessungen der OÖ-Ferngas entlang der Gasleitungen haben die Stadt Schärding heute womöglich vor einer großen Gefahr bewahrt. Denn bei den Messungen „ist eine erhöhte Konzentration direkt bei einer der beiden Haupteinfahrten in die Innenstadt gemessen worden und das Problem war, dass dort ein unbewohntes Haus steht, wo vermutet wurde, dass das Gas in das Gebäude eingedrungen ist", so der Einsatzleiter der Feuerwehr Schärding, Michael Hutterer.

Explosionsgefahr gegeben

Der Bereich wurde großräumig abgesperrt und das Haus wurde unter Atemschutz und ständiger Messung der Gaskonzentration aufgebrochen. Eine Explosionsgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, „aber das Gute war, dass die Fenster an der Rückseite des Hauses offen waren und so das Gas verdünnt worden ist“.

Am Nachmittag wurde der Bereich um die undichte Stelle im Gasrohr aufgegraben. Das Passauer Tor blieb zumindest bis zum Abend gesperrt.