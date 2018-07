Haftstrafe für Drogenhändler

Am Landesgericht Linz ist am Freitag ein Drogenhändler zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte zwölf Kilogramm Cannabis in Italien besorgt, konnte aber nur die Hälfte verkaufen, bevor er geschnappt wurde.

Der 26-jährige Angeklagte war im vergangenen Dezember mit dem Kauf einer größeren Menge Cannabis in den Drogenhandel eingestiegen. Über ein soziales Netzwerk hatte er zu einem Zwischenhändler Kontakt bekommen, der ihm die Drogen aus Italien lieferte. Elmar Safari, so nannte sich der Lieferant, habe den Afghanen dreimal mit Cannabis beliefert.

Übergabe in der Linzer Innenstadt

Die Übergabe ging jeweils in der Linzer Innenstadt über die Bühne. Zunächst waren es vier Kilogramm, die der 26-Jährige mit Gewinn verkaufen konnte. Die nächste Lieferung umfasste zwei Kilogramm und zuletzt bestellte der Angeklagte sechs Kilo. Er kam aber nicht mehr dazu, die letzte Bestellung an die Kunden zu verkaufen, denn die Polizei war schneller. Der Afghane wurde festgenommen.

Geständnis abgelegt

Vor Gericht legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Er wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, zudem wurde die Bewährung für eine frühere, siebenmonatige Haftstrafe widerrufen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.