Mysteriöser Angriff auf Jugendlichen

Ein mysteriöser Angriff auf einen Jugendlichen in Leonding gibt der Polizei Rätsel auf. Der 16-Jährige war von Unbekannten niedergeschlagen und gewürgt worden, das Motiv ist aber noch völlig unklar.

Die Fragen, ob es ein versuchter Raub war oder ob sich jemand an dem Teenager abreagieren wollte beschäftigen die Polizei, seit der Bursch in der Nacht auf Dienstag mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert wurde.

Von hinten niedergeschlagen

Der 16-Jährige wurde gegen 0.30 Uhr in Leonding an der Kreuzung der Gerstmayrstraße mit dem Bachweg angegriffen. Der unbekannte Täter schlug den Jugendlichen von hinten nieder, würgte ihn und zerrte ihn am Hosenbein über die Straße.

Polizei ersucht im Hinweise

An viel mehr kann sich das Opfer nicht mehr erinnern, beraubt wurde der Burschen allerdings nicht. Die Polizei ersucht Zeugen des Vorfalles, sich unbedingt bei der Polizeiinspektion Leonding unter der Telefonnummer 059 133 4136 zu melden.