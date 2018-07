Innviertler erstmals Brass Europameister

Der 22-jährige Felix Geroldinger aus Enzenkirchen (Bezirk Schärding) hat als erster Oberösterreicher den „European Soloist Competition“ für Jung-Blechbläser in den Niederlanden gewonnen. Nun ist seine erste CD im Entstehen.

Der Solistenwettbewerb der European Brass Band Association (EBBA) fand im Mai in Utrecht in den Niederlanden statt. Er gilt als das schwierigste und angesehenste Wettspiel für Blechbläser. Unter 42 Teilnehmern aus ganz Europa konnte sich Geroldinger für das Finale qualifizieren. Dann hieß es noch einmal mit einem Pflichtstück und einem selbst gewählten Werk zu bestehen. Der 22-Jährige gewann vor einem Posaunisten aus der Schweiz und einem Tubisten aus den Niederlanden.

Mit zwei Pokalen nach Hause

Und der 22-jährige Innviertler konnte gleich mit zwei Pokalen nach Hause fahren. Einen Pokal für den ersten Platz, und ein zweiter, weil auch die Brassband, die den Musiker im Finale der drei Besten begleitete, Felix Geroldinger für den Allerbesten hielt.

An ihn geglaubt hat auch seine langjährige Klavierbegleiterin Waltraud Wulz-Tschernuth: „mir war bei der ersten Probe klar, dass da ein ganz großes Talent in ihm schlummert“. Die Folgen des Wettbewerbgewinns: mehrere Engagements und eine CD. Daher heißt es jetzt einmal für den Musikstudenten Studioaufnahmen statt Ferien. Stücke von mehreren österreichischen Komponisten, auch speziell für geschriebene, müssen perfektioniert und eingespielt werden.

Der 22-Jährige kommt aus einer Innviertler Musikerfamilie und studiert an der Bruckneruniversität in Linz zwar auch Posaune. Den Wettbewerb gewann er aber auf dem Bariton (ein Bügelhorn), das von seinen Qualitäten her dem Streichinstrument Cello ähnelt. Die Jury in Utrecht betonte, dass Felix zusätzlich zu seinem hohen technischen Können mit seinem Spiel die Herzen des Publikums erreiche.

