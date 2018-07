Viele Beschwerden über Missstände im Urlaub

Besonders viele Beschwerden nach Reisen haben die AK-Konsumentenschützer heuer schon bearbeiten müssen – um 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem Flugannulierungen und Verspätungen sind ein Problem.

1.800 Urlaubsreisende haben sich im ersten Halbjahr nach ihrer Rückkehr bereits Unterstützung beim Konsumentenschutz der AK OÖ geholt - um 25 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Hauptproblem ist laut Ulrike Weiß vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ Wartezeit: „Mehr als die Hälfte der Konsumenten und Konsumentinnen haben Probleme, weil der Flieger zu lange am Boden bleibt“.

APA/dpa/Maurizio Gambarini

Dafür seien einerseits die Turbulenzen bei den Airlines verantwortlich, andererseits sei zu befürchten, dass der Wettbewerb immer stärker werde. Die Preise müssten immer niedriger kalkuliert werden und das führe zu Überbuchungen und zu Problemen.

„Niemand erreichbar“

Zweiter Themenschwerpunkt bei den Beschwerden sind die Onlinebuchungen, so Weiß, „weil die Kunden niemanden erreichen, wenn sie mit ihrer Buchung Problemen haben. Es gibt einfach niemanden, der ihnen bei Fragen oder Problemen hilft“. Deshalb rät Weiß zu beachten, „mit wem man den Vertrag macht – ist es ein Unternehmen, wo es auch Kontaktadressen gibt. Da kann man dann vielleicht schon einmal im Vorfeld anrufen, aber auf gar keinen Fall bei einem unbekannten, ungeprüften Online-Anbieter buchen".

Wenn man glücklich und ohne Probleme am Urlaubsort angekommen ist, können ebenfalls Enttäuschungen warten. Dann ist es ganz wichtig, sofort und vor Ort zu reklamieren, so Weiß. „Nicht leiden, vielleicht bekommt man ja kurzfristig Hilfe – ein anderes Zimmer, Reinigung oder ähnliches.“ Wenn sich nach der Reklamation nichts ändert, so gut wie möglich die Mängel zum Beispiel mit Fotos dokumentieren. Dann die Beschwerde vom Vertreter des Veranstalters vor Ort bestätigen lassen und gleich nach der Rückkehr schriftlich einreichen, rät Weiß.

