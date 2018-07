Kater rettet vier Menschenleben

Ein Kater ist Mittwochfrüh in Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) zum Lebensretter von vier Menschen geworden. Das Tier weckte eine Bewohnerin, als das Innere des Hauses bereits in Flammen stand. Alle kamen unverletzt davon.

In der Nacht auf Mittwoch schliefen die vier Bewohner, während ihr Haus bereits in Flammen stand. Der Kater sprang einer 88-Jährigen auf den Bauch und weckte die Frau, die dann sofort den Brand bemerkte. Die 88-Jährige schaffte es, drei Angehörige im ersten Stock zu wecken, alle vier konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

ORF/Marecek

Eine Person fehlte allerdings, die 53-jährige Pflegerin der alten Dame. Während zehn Feuerwehren anrückten, um den Brand zu löschen, machten sich weitere Einsatzkräfte auf die Suche nach der Frau. Laut dem Sicherheitsbeauftragten der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Karl Dannbauer, waren insgesamt 300 Personen an den Löscharbeiten und der Suchaktion beteiligt.

ORF/Marecek

Die Pflegerin wurde wenige Stunden später in einem dichten Wald lebend gefunden, „allerdings in einem psychischen Ausnahmezustand“, so der Sicherheitsbeauftragte.

Polizei vermutet Brandstiftung

Laut Feuerwehr ist das Haus durch den Brand unbewohnbar geworden. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache.