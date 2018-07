Fahrerflucht nach Unfall mit Mofalenker

Nach einem fahrerflüchtigen PKW-Lenker wird im Bezirk Eferding gesucht. Ein bisher Unbekannter war nach einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Mofalenker am Dienstagnachmittag geflüchtet.

Der 17-Jährige lenkte sein Mofa am gegen 16.20 Uhr auf der Wallerner-Bundesstraße Richtung Sankt Marienkirchen an der Polsenz. Ein bisher unbekannter Lenker bog mit seinem braunen Ford in einen Kreisverkehr ein und stieß mit der Front gegen das hintere Rad des Mofas.

Ohne Hilfe ins Spital

Der 17-Jährige wurde von der Straße geschleudert und blieb verletzt liegen. Trotzdem setzte der Lenker ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Alleine und ohne weitere Hilfe suchte der 17-Jährige das Krankenhaus auf.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker bitte an die Polizeiinspektion Prambachkirchen unter der TelNr. 059133 4223.