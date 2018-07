Tödlicher Stromschlag in Innviertel

In Rainbach im Innviertel ist am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Mann nach einem schweren Unfall auf einer Baustelle verstorben. Der Mann erlitt bei seinem Betonmisch-LKW samt Förderband einen tödlichen Stromschlag.

Schon bei der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte gewarnt: Bloß nicht zu nahe an die Unfallstelle kommen. Zuerst musste die Energie AG sicherstellen, dass das gesamte Stromnetz der Region abgeschaltet ist. Zu groß wäre das Risiko für einen weiteren Stromschlag gewesen.

Während auf die Entwarnung der Energie AG gewartet wurde, sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. Als bestätigt wurde, dass sicher kein Strom mehr floss, wurde der 35-Jährige sofort vom Notarzt reanimiert und ins Krankenhaus Passau geflogen. Am Dienstagabend erlag er dann seinen Verletzungen.

Nach dem Waschen hatte der 35-Jährige das nasse Förderband seines Betonmisch-LKW senkrecht in die Höhe gestellt. Der Mitarbeiter stand neben dem LKW und wollte mit einem Hebel das Förderband mechanisch zusammenlegen. Dabei fuhr er das nasse Band in die 30-Kilovolt - Stromleitung. Er erlitt einen Stromschlag und wurde auf den Boden geschleudert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 35-Jährige von seinen beiden Kollegen dann gefunden.

Der tragische Unfall verursachte einen flächendeckenden Stromfall in Rainbach. Zwischen 15.00 und 17.30 Uhr war die Gemeinde ohne Stromversorgung.

