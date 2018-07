Fürsorge auf Suche nach eigener Geschichte

Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes ist auf der Suche nach der eigenen Geschichte, die vor 99 Jahren begonnen hat. Diesen Wandel will man im kommenden Jahr in einer Ausstellung dokumentieren.

Zu Beginn der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe, die jahrelang als „Fürsorge“ bezeichnet wurde, waren die Probleme der damaligen besonders kinderreichen Familien die mangelnde Gesundheitsversorgung und die schlechte Ernährung.

Die pensionierte Sozialarbeiterin Gertrude Kastl erinnert sich an das mangelnde Wissen bei der Gesundheitsversorgung

Besonders schwierig damals wie heute war und ist es, für abgelehnte Kinder ein dauerhaftes zu Hause zu finden. Seit den Anfangstagen haben sich die Aufgaben der Kinder- und Jugendfürsorge sehr verändert.

ORF

Eine der großen Neuerungen ist etwa das sogenannte Streetwork. Hier kämpfen die Mitarbeiter darum, Jugendliche zurückzuholen, damit sie nach Enttäuschungen doch noch ihre Leben selbständig und selbstbestimmt meistern.

ORF

Rückblick in Ausstellung

Diesen Wandel in der Geschichte der Jugendfürsorge will das Land Oberösterreich im kommenden Jahr in einer Ausstellung dokumentieren. Dafür ist man aber noch auf der Suche nach Menschen, die mit Erinnerungen und Erzählungen zu dieser Rückschau beitragen können. Interessierte werden gebeten, sich an folgenden Kontakt zu wenden:

Kontaktadresse

Telefon: 0732 7720 14200

Email: veranstaltungen.kjh.post@ooe.gv.at