Schwerer Unfall mit Traktor im Ennstal

In Losenstein im Bezirk Steyr-Land ist ein Bauer mit seinem Traktor über eine steile Wiese geschlittert und gegen einen Baum geprallt. Der Landwirt schleppte sich danach schwer verletzt durch den Wald.

Der Auslöser des Unfalls dürfte ein Getriebeschaden am Traktor gewesen sein. Laut Polizei mähte der 44-jährige Bauer eine steile Wiese und konnte seinen Traktor plötzlich nicht mehr kontrollieren. Das Gefährt schlitterte rund 100 Meter die Wiese bergab. In einem angrenzenden Waldstück war die Fahrt an einem Baum zu Ende.

Dach der Traktorkabine abgerissen

Der Bauer wurde schwer verletzt, bei dem Unfall wurde auch das Dach der Traktorkabine abgerissen. Laut Polizei schleppte sich der Mann über 100 Meter durch den Wald zu einem Haus. Die Bewohner riefen sofort die Rettung, die den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Glücklicherweise nahm der Verunglückte seinen dreijährigen Sohn, der unbedingt mit seinem Vater auf dem Traktor mitfahren wollte, bei dieser Ausfahrt nicht mit.