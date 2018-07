22-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht

In Linz steht am Montag ein 22-jähriger Mann vor Gericht, der im Oktober des Vorjahres eine Frau am Urfahrmarktgelände vergewaltigt haben soll. Dem Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die jetzt 31-jährige Linzerin hatte am 1. Oktober des Vorjahres am Urfahrmarktgelände ihr Handy verloren und suchte es gegen 3.00 Uhr verzweifelt. Das fiel einem jungen Mann auf, der die Frau ansprach. Er soll behauptet haben, das Handy gefunden zu haben und es ihr aushändigen zu wollen.

In Skaterpark gelockt

Auf diese Weise soll er die Frau zum Skaterpark an der Donaulände gelockt haben. Bei einem Holzpavillon fiel er dann laut Anklage über sein Opfer her. Nach rund 15 Minuten gelang es der Frau davonzulaufen, zwei Passantinnen verständigten die Polizei.

Vorwurf weiterer Übergriffe

Der 22-jährige Afghane soll zudem vier Tage später sowie am 1. November versucht haben, Frauen zu vergewaltigen, dabei aber gescheitert sein. Diese Übergriffe leugnet der Beschuldigte, ebenso wie eine sexuelle Belästigung vom 10. Juni des Vorjahres. Dem 22-Jährigen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

