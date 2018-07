Ferien für 190.000 Schülerinnen und Schüler

Für mehr als 190.000 Schülerinnen und Schüler haben am Freitag in Oberösterreich die Sommerferien begonnen. Für tausende Schüler sind die Ferien jedoch von drohenden Nachprüfungen im Herbst getrübt.

Etwa eine Million Einser finden sich in den Zeugnissen, die die Lehrer ihren Schülern mit auf den Weg in die Ferien gegeben haben. Oberösterreichs Schüler waren laut Landesschulrat durchaus erfolgreich. In den Volksschulen ist mehr als die Hälfte der Kinder reif für das Gymnasium.

Licht und Schatten

Der Blick auf die Zahlen zeigt aber neben Licht auch Schatten. In den Hauptschulen und Neuen Mittelschulen schaffte beinahe die Hälfte einen ausgezeichneten oder guten Erfolg. In den höheren und berufsbildenden Schulen müssen aber fast 3.000 Schüler im Herbst zur Nachprüfung antreten. Jeder zweite dürfte diese aber auch schaffen, ist der Landesschulrat zuversichtlich.

700 müssen zum Matura-Herbsttermin

Die Matura absolvierten beinahe 5.500 Schülerinnen und Schüler im ersten Anlauf, mehr als 700 müssen aber im Herbst nochmals antreten.

Link: