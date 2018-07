Bei Treibjagd angeschossen – 1.100 Euro Diversion

Ein 80-jähriger Jäger, der bei einer Treibjagd versehentlich einen 25-jährigen Kollegen angeschossen hatte, ist am Freitag vor dem Landesgericht Ried mit einer Diversion von 1.100 Euro davongekommen.

Bei einer Treibjagd Ende Oktober des Vorjahres in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) feuerte der 80-Jährige, der bereits seit mehr als 50 Jahren Jäger ist, zweimal auf einen Hasen. Das Tier flüchtete zwischen den beiden 50 Meter voneinander entferst stehenden Männern. Anstatt des Hasen traf der ältere Jäger aber seinen jungen Kollegen, der von den Schrotkugeln an Kopf und Beinen getroffen wurde. Er erlitt bleibende Schäden der Netzhaut.

Geständig, unbescholten und nicht alkoholisiert

Da der Angeklagte geständig, unbescholten und zum Zeitpunkt der Tat nicht alkoholisiert war, schlug das Gericht gleich zu Beginn der Verhandlung die Diversion vor. Man einigte sich auf 1.100 Euro, die der Sohn des 80-Jährigen sofort beglich.

Link: