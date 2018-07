Raubüberfall auf 88-Jährige geklärt

Der Raubüberfall auf eine 88-jährige Frau in Steyr ist geklärt. Die betagte Dame war am Montag nach dem Geldabheben am Bankomat von einem zunächst unbekannten Täter niedergerempelt worden.

Der Mann raubte ihre Geldbörse und verschwand damit. Allerdings wurde die Tat von einer Überwachungskamera gefilmt und die Bilder waren so gut, dass gleich mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingingen.

Täter in Linz gesehen

Schließlich zeigte ein Anrufer an, dass er den Täter beim Linzer Bulgariplatz gesehen habe. Dort konnte der Mann dann tatsächlich festgenommen werden. Der 50-jährige Rumäne bestreitet die Tat. Er wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.

