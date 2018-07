Betrügereien mit überteuerten Schlüsseldiensten

Drei Fälle von betrügerischen Schlüsseldiensten sind in der letzten zeit bei der Polizei gemeldet worden. In Steyregg, St. Georgen an der Gusen und St. Florian bei Linz kam es zu ähnlichen Anzeigen.

Die Polizei warnt vor den Betrügereien mit der völlig überteuerten Dienstleistung, bei denen es sich um eine schon bekannte Betrugsmasche handelt. Im Fachjargon werden solche Fällen als „Sachwucher“ bezeichnet.

1.698 Euro für Schlüsseltausch

Ob es sich immer um dieselben Täter handelt, sei noch nicht klar, aber möglich, so die Polizei. Die Masche im jüngsten Fall erinnerte an einen Betrug in St. Florian bei Linz. Diesmal hatte ein Mann in St. Georgen an der Gusen den Schlüsseldienst gerufen, weil ein Türschloss kaputt war. Die Nummer für ein 24-Stunden-Service fand er im Internet. Der Mitarbeiter kam, tauschte den Zylinder aus und verlangte 1.698 Euro. Der Wohnungsinhaber zahlte sofort in bar.

Keine Bezahlung empfohlen

Der dritte Fall wurde in Plesching in der Gemeinde Steyregg angezeigt. Der 37-jährige Wohnungsbesitzer bezahlte am Schluss 1.286 Euro. Die Polizei empfiehlt bei derart überhöhten Rechnungen im Zweifelsfall nicht zu bezahlen.

Link: