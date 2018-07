Start des heimischen Sommertheaters

Traditionell zu Ferienbeginn starten viele heimische Sommertheater, die Oberösterreich Jahr für Jahr in eine abwechslungsreiche Bühnenlandschaft verwandeln, abseits der großen Theaterhäuser.

Klassiker der Literaturgeschichte an ungewöhnlichen Schauplätzen, gepaart mit viel Regionalität: Das ist das Erfolgsrezept der oberösterreichischen Sommertheater. Trotz ihrer Vielzahl sind sie jährlich gut besucht.

Zeitgeschichte und Moderne

So wie zum Beispiel der „Braunauer Theatersommer“, der zum Gedenkjahr 2018 mit „Der Bockerer“ ein Stück Zeitgeschichte ins Innviertel bringt. Start ist der 6. Juli am Kirchenplatz in Braunau.

Im Mühlviertel wagt sich das 2012 mit dem Bank Austria Kunstpreis ausgezeichnete Festival „Theaterzeit“ an den „Jedermann“ und erzählt basierend auf dem Stoff von Hugo von Hofmansthal eine neue und moderne Geschichte. Start ist am 20. Juli in der Messehalle Freistadt. Die Sommerspiele Grein starten in die 55. Saison.

Festivals unter gemeinsamen Dachmarke

Auf die Bühne des Stadttheaters kommt die Komödie „Johann“ aus der Feder des legendären Schauspielers und Publikumsliebling Theo Lingen. Start ist am 7. Juli im Stadttheater Grein.

Über Details zu weiteren Theater-Festivals informiert die neue Dachmarke OÖ Kultursommer.