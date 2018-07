Rosenbauer: Luxus-Löschfahrzeuge für Dubai

Der Löschfahrzeug-Spezialist Rosenbauer aus Leonding (Bezirk Linz-Land) hat einen Folge-Auftrag für den Dubai International Airport (DXB) erhalten - und liefert weitere 22 „Panther 8x8“ und drei Rettungstreppen, so das Unternehmen am Mittwoch.

Der gemessen an den Passagierzahlen weltweit frequenzstärkste Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt den Angaben zufolge seit Ende der 1980er-Jahre auf Löschfahrzeuge aus Oberösterreich und betreibt bereits eine „Panther“-Flotte mit zehn Fahrzeugen. „Ich bin stolz, dass die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen einmal mehr überzeugt hat und wir den Ausbau der Dubai Airports mit österreichischer Löschtechnik begleiten dürfen“, so Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG in der Pressemitteilung.

Rosenbauer

Sprüht 10.000 Liter pro Minute

52 Tonnen, vier Achsen, bis zu 1.450 PS unter der Motorhaube und bis zu 19.000 Liter Löschmittel an Bord - das sind die technischen Daten des Luxusmodells der Löschflotte von Rosenbauer. Der Löschlaster braucht keine 25 Sekunden, um von 0 auf 80 Kilometer pro Stunde (km/h) zu beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 km/h. Und im Löscheinsatz werden pro Minute 10.000 Liter Löschmittel ausgesprüht.

DXB setzt seit Ende der 1980er-Jahre auf Flughafenlöschfahrzeuge von Rosenbauer, wobei derzeit eine Panther-Flotte von insgesamt zehn Fahrzeugen betrieben wird. Aber auch in Europa ist die Königsklasse unter Löschfahrzeugen gefragt. So sind auch auf Flughäfen in Prag, Berlin, Paris, Genf oder Athen Panther im Einsatz. Wien hat erst im vergangenen Jahr sechs Panther in Auftrag gegeben - mehr dazu in Lösch-Panther für Wiener Flughafen (ooe.ORF.at; 28.6.17)

