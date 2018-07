Spatenstich für neue Eisenbahnbrücke

In Linz ist am Mittwoch der Spatenstich für eine neue Donaubrücke in Linz erfolgt. Freigabe für den Verkehr ist für 2020 geplant. Das soll nicht nur den Verkehr entlasten. Mühlviertel und Linz sollen so näher zusammenrücken.

Der Tag, auf den viele Pendler gewartet haben: Seit dem Abriss der alten Eisenbahnbrücke 2016 fehlt in Linz eine Flussquerung ins Mühlviertel. Zudem ist die neue Donaubrücke Voraussetzung für die geplante zweite Straßenbahnachse.

Marc Mimram

Noch stehen die Stützpfeiler der alten Eisenbahnbrücke verlassen im Wasser. Für die neue Brücke sind sie zu schwach, sie werden abgerissen und durch Stärkere ersetzt. Denn die neue Brücke wird mit 34 Metern fast dreimal so breit wie die alte sein.

8.000 Tonnen Blech

Auf einer Länge von 400 Metern wird neben zwei Fahrspuren, Geh- und Radwegen auch Platz für die geplante Straßenbahn sein. 9.100 Kubikmeter Beton und rund 2.000 Tonnen Bewehrungsstahl dürfte das Bauwerk verschlingen. Für die Brückenbögen, die als Reminiszenz an die alte Eisenbahnbrücke gedacht sind, liefert die voestalpine etwa 8.000 Tonnen Stahlblech.

Marc Mimram

Dem Neubau ist eine jahrelange Diskussion vorangegangen. Nachdem die im Jahr 1900 fertiggestellte, denkmalgeschützte Eisenbahnbrücke marod geworden war und immer öfter gesperrt werden musste, standen zwei Varianten im Raum: Abriss und Neubau oder die Erhaltung der alten Brücke als Fußgänger- und Radfahrerübergang bei gleichzeitiger Errichtung einer Begleitbrücke für den Autoverkehr und die Öffis.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

In einer Volksabstimmung im September 2015 sprachen sich 68 Prozent der Linzer für Variante eins aus.

