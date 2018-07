Verwirrung um neue Post-Tarife

Die angekündigte Tarifsteigerung der Post bei Briefen von 68 Cent auf 70 Cent gibt es nur bei einem persönlichen Besuch in der Postfiliale. Wenn der Kunde selbst eine Briefmarke kleben will, muss er 80 Cent bezahlen.

Die Preissteigerung von 80 Cent statt bisher 68 Cent für einen Brief ist bei den wenigen Briefen wohl verkraftbar. Bei zahlreichen Sendungen gehen die zusätzlichen zehn Cent aber ins Geld. So zum Beispiel bei einem Arzt aus Linz, der sich an den ORF wandte.

80 Cent für schnellere Zustellung

Der Mediziner wollte wegen der Tarifänderung mit 1. Juli Briefmarkenbögen mit 70 Cent-Marken kaufen und stellte fest, dass es 70 Cent Briefmarken gar nicht gibt. Den 70 Cent-Tarif gibt es nämlich nur bei persönlicher Abgabe im Postamt, bzw könne man mit 70 Cent vorfrankierte Kuverts kaufen - allerdings ohne Sichtfenster und damit für den Arzt unbrauchbar.

Der Arzt ist sich sicher, dass er mit diesem Problem nicht allein ist. Darauf angesprochen verweist der Pressesprecher der Post AG auf die Zustellgeschwindigkeit. Wer 80 Cent auf seinen Brief klebt, kann sich dafür sicher sein, dass er am nächsten Tag beim Empfänger ist. Das neue Tarifmodell sei mit unterschiedlichen Zustellgeschwindigkeiten gemacht worden. Die in der Post abgegebenen Briefe mit 70 Cent würden zwei bis drei Tage bis zum Empfänger brauchen. Wer mehr als 1.000 Briefe auf einmal verschicken will, kann geschäftlich einen Business Tarif nützen mit 65 Cent pro Brief - aber einer Zustelldauer von vier bis fünf Tagen.

„Enormer Rückgang“ bei Briefen

Die Änderungen der Tarife seien nötig gewesen, um die postalische Grundversorgung zu fairen Preisen abzusichern, so der Post-Pressesprecher. Der Rückgang im Briefgeschäft sei in den vergangenen Jahren enorm gewesen. Minus fünf Prozent insgesamt, im Privatkundenbereich sogar Minus zehn Prozent. Laut Pressesprecher geben Herr und Frau Österreicher pro Jahr durchschnittlich zwölf Euro für das Versenden mit der Post aus, bekommen hingegen aber Sendungen im Wert von gut 90 Euro.

Wer übrigens daheim noch 68 Cent Briefmarken herumliegen hat: Zwölf-Cent-Ergänzungsmarken gibt es noch.