Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

In Sattledt (Bezirk Wels-Land) ist am Montag ein Arbeiter bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen, erkannte aber zunächst nicht, in welcher Gefahr er schwebte.

Der Mann aus Steinerkirchen verwendete nach dem Auspumpen eines Öltanks einen hochentzündlichen Industriereiniger. Um zu kontrollieren, ob sich noch Öl im Tank befindet, holte er eine Kellerlampe und leuchtete in den Tank.

30 Prozent der Haut verbrannt

Durch die Wärme der Lampe dürfte sich der Reiniger entzündet haben. Es kam zu einer Verpuffung, bei der rund 30 Prozent der Haut des Mannes verbrannt wurden. Der Arbeiter wechselte noch die Kleidung und suchte einen Arzt in Eberstalzell auf, der sofort die Schwere der Verletzungen erkannte und die Rettung holte.

Mit dem Rettungshubschrauber C 10 wurde der Mann in das AKH nach Wien geflogen. Der 62-Jährige soll sich in Lebensgefahr befinden.