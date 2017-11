ORF-Friedenslicht in Bethlehem entzündet

Der zwölfährige Tobias Flachner aus der „Stille Nacht“-Gemeinde Hochburg-Ach im Bezirk Braunau hat in der Geburtsgrotte in Bethlehem das ORF-Friedenslicht entzündet.

Das ORF-Friedenslicht erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 31 Jahren in ganz Europa an die Friedensbotschaft, die in Bethlehem bei der Geburt Christi verkündet wurde.

ORF

Der ORF Oberösterreich setzt mit seinem europaweiten Weihnachtsbrauch "ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ein bewusstes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden. „Wir zeigen mit unserem Weihnachtsbrauch, dass wir an den Frieden glauben und dass wir den Menschen auf der ganzen Welt den Frieden wünschen“, betont ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.

Feuerwehrbub aus dem Innviertel

Das Entzünden des Friedenslichtes war für Tobias Flachner ein großes Erlebnis. Der Feuerwehrbub aus dem Innviertel wurde in die Geburtsgrotte von einem griechisch-orthodoxen Pater begleitet. „Es war schon sehr aufregend. Außerdem habe ich mir die Geburtsgrotte viel größer vorgestellt“, schilderte der Bub seine Eindrücke.

Mit Unterstützung der Austrian Airlines wurde das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem nach Österreich gebracht. Während des Fluges befand sich das leuchtende Weihnachtssymbol in einem feuerfesten Spezialbehälter.

ORF

Am kommenden Samstag präsentiert Tobias Flachner das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem einem Millionenpublikum im Fernsehen. Der Bub aus Hochburg-Ach ist mit dem Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich zu Gast in der Eurovisions-Sendung „Das Adventfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen, die ab 20.15 Uhr in ORF 2 live aus Suhl in Thüringen übertragen wird.

Übergabe an Papst Franziskus

Höhepunkt ist am Mittwoch, 13. Dezember mit der Übergabe des ORF-Friedenslichts aus Bethlehem an Papst Franziskus durch das Friedenslichtkind. Der Heilige Vater wird das Symbol des Weihnachtsfriedens im Rahmen einer Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom empfangen.

Link: