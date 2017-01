Zwei Pferde bei Stallbrand verendet

In Tragwein (Bezirk Freistadt) ist am frühen Morgen Feuer in einem Pferdestall ausgebrochen. Dabei sind die beiden im Stall eingestellten Pferde verendet. Für die Feuerwehren ein schwieriger Einsatz, nicht nur aufgrund der extremen Kälte.

Es war ein Kampf gegen die Zeit für die Feuerwehren. Gegen 4.00 Uhr brach in dem Pferdestall in Tragwein das Feuer aus, das sich ungemein schnell ausbreitete, schildert Feuerwehreinsatzleiter Daniel Schützenhofer: „Der Besitzer war vor Ort und sagte uns, dass zwei Pferde im Stall sind. Die zweite Information war gleich, die Hochspannungsleitung, die über den Stall reicht.“

Laut dem Feuerwehrmann wurde sofort Verstärkung angefordert, zehn Feuerwehren der näheren Umgebung rückten an. Die Feuerwehrleute versuchten zunächst in den Stall zu den Pferden zu gelangen. Aber das war zu gefährlich für einen Atemschutztrupp. Zudem erschwerte die extreme Kälte die Löscharbeiten, bei minus 13 Grad froren immer wieder Löschwasserleitungen ein.

Die beiden Pferde konnten letztlich nicht gerettet werden, so der Einsatzleiter. Der Brand war gegen 8.00 Uhr so gut wie gelöscht. Wodurch das Feuer ausgebrochen war, muss noch geklärt werden.

